Hailey reageert op geruchten mishandeling Justin Bieber

„Er doen zo veel verhalen de ronde over mij, over hem en over ons samen. Zo is er een groot dik gerucht dat neerkomt op ’Justin is niet aardig tegen haar en hij mishandelt haar’. Verder van de waarheid kan het niet zijn. Sterker nog, het is het compleet tegenovergestelde”, vertelt Hailey in de podcast 4D with Demi Lovato. Justin zou juist ontzettend lief voor haar zijn, zegt ze. „Ik heb het geluk dat ik met iemand samen ben die extreem respectvol naar mij toe is en die me elke dag weer speciaal laat voelen. Iedereen om ons heen die ons persoonlijk kent, zou hetzelfde zeggen.”

Verhalen over dat Justin niet altijd even vriendelijk voor zijn vrouw is, doen al een tijdje de ronde en kwamen in de wereld door video’s waarin de Baby-zanger Hailey af lijkt te katten. De twee zijn samen sinds 2014 en trouwden in 2018.