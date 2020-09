Kim Feenstra haalt uit naar Jeugdjournaal en NOS om ’chip in je hoofd’

De chip zou dan mogelijk mensen kunnen helpen met een hersenbeschadiging. Kim Feenstra ziet er echter ook gevaren in. „Goh, Jeugdjournaal en NOS, wat zijn jullie lekker bezig. Doen alsof het cool is om een chip in je hoofd te laten plaatsen en kinderen zo voor te bereiden op de toekomst. Vertellen jullie dan ook de ‘dark side’ of the story? Of is dit weer vriendjespolitiek met onze overheid en vertellen jullie altijd alleen maar halve verhalen?”, schrijft het topmodel, dat in verwachting is van haar eerste kindje.

Ze voegt eraan toe dat ze geen boodschap heeft aan mensen die haar voor ’complotgekkie’ uitmaken. „Stop er gewoon geen energie in. Ontvolgen is gratis, gappies.”

Kim haalt ook nog persoonlijk uit naar Benjamin Kat. Bij een screenshot van zijn post over het onderwerp schrijft ze: „Benjamin Kat, was dit jouw idee of deed je dit in opdracht van? Bij de titel ‘Uitgezocht’ gaan we ervan uit dat je het ook echt hebt ‘uitgezocht’. Wat zijn de nadelen ervan, meneer de ‘onderzoeker’?”. Op zijn post zijn inmiddels ook heel wat reacties gekomen van mensen die het ’ziekelijke televisie’ vinden en menen dat de keerzijde van een chip in je hoofd niet wordt belicht.

Later deelt Kim ook nog eerdere posts uit maart waarin ze commentaar gaf op een artikel waarin Bill Gates het had over ’digitale vaccinaties’ en ’digitale certificaten om te bewijzen wie een vaccin tegen corona heeft gehad’.