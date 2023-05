Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlandse fans hebben zeven jaar moeten wachten op ’The boss’ Bruce Springsteen weet Arena tot in de ziel te raken

Door Richard van de Crommert Kopieer naar clipboard

Bruce Springsteen. Ⓒ ANP / HH

AMSTERDAM - De Amerikaanse rockartiest Bruce Springsteen liet er donderdagavond geen gras over groeien. Met zijn 15-koppige E Street Band denderde hij door de Amsterdam Arena. Vanaf de eerste song ‘No Surrender’, afkomstig van het succesalbum ‘Born in the U.S.A’ uit 1984, zat hij meteen in de wedstrijd en gaf hij vol gas.