Wanhopige buren Hellen en Hamid vertellen hoe het nu gaat

In de aflevering van vanavond gaat Brand terug naar Den Haag. Daar stonde Hellen en haar buurman Hamid tegenover elkaar. De onderbuurvrouw zei onderdoor te gaan aan de geluidsoverlast die Hamids kinderen zouden veroorzaken. Ze vertelde pillen te slikken en af te koersen op een depressie. De buren stonden niet zozeer tegenover elkaar; ze wilden allebei een oplossing voor het probleem.

Mr. Frank Visser oordeelde dat Hamid de vloer moest laten isoleren; een kostbare kwestie. Er werd een crowdfundingsactie gestart, maar er waren ook bedrijven die aanboden te helpen. Voor dat laatste koos de bovenbuurman. Hoe zou het nu zijn in de gehorige flat van Hellen?

Daarnaast reist Brand af naar het Drentse Zwartemeer, waar gesteggel over de erfgrens ontaardde in schuttingtaal over en weer. Er werd zelfs een contactverbod opgelegd. Kunnen de buren inmiddels weer enigszins door een deur of is de boel nog verder geëscaleerd?