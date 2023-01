Blue-zanger Lee Ryan schuldig bevonden aan mishandelen lid cabinepersoneel

De zanger zou een hele fles port hebben gedronken en dan ook dronken zijn geweest tijdens het incident, dat op 31 juli in 2022 plaatsvond. Tijdens de vlucht werd hem nog meer alcohol geweigerd, waarop hij het vrouwelijke crewlid begon lastig te vallen. Hij zou haar onder meer een ’chocoladekoekje’ hebben genoemd en haar polsen hebben vastgepakt, zo is volgens The Mirror in de rechtbank besproken.

Tabloid The Sun meldde eerder dat de 39-jarige zanger een nacht in de cel had doorgebracht na het incident, maar daarna weer was vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek.

Een passagier vertelde The Sun destijds dat de vlucht zo’n 20 minuten vertraging opliep door het incident. „Hij gedroeg zich agressief richting de stewardessen nadat duidelijk was geworden dat ze hem geen alcohol zouden geven. Op een gegeven moment stond hij op en begon hij door het gangpad te lopen ondanks dat hem werd gevraagd om te gaan zitten.” Volgens een ander was de manier waarop Ryan zich gedroeg zeer intimiderend.