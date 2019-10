Chrissy Teigen las alle roddels over liefje John Legend

„Hij stond destijds enerzijds bekend als iemand die nog in de kast zat en anderzijds als iemand die alleen met modellen datete”, zegt Teigen in het interview over hun eerste dates. De twee leerden elkaar in 2007 kennen tijdens de opnames van Johns videoclip Stereo en begonnen daarna met daten. „Ik bekeek allerlei websites en de verhalen gingen altijd over hoe hij zijn vorige vriendinnen betaalde of over welk model hij nu weer aan de haak had geslagen.”

Legend weet nog goed hoe ze hem bestookte met grappige berichtjes. „Het werd vrij snel serieus. Ze vermaakte me ontzettend met haar sms’jes. Er zat zoveel energie in die teksten. Ik was nooit op zoek naar een grappige vriendin totdat ik iemand ontmoette met zoveel humor.”

Het stel trouwde in 2013 en vierde onlangs hun zesjarig jubileum met een romantische trip naar Parijs. Samen hebben ze twee kinderen, Luna (3) en Miles (17 maanden).