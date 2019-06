Aanklacht tegen oppervlakkigheid

Erik de Jong, alias Spinvis, is trots op die programmakeuze. De staat wordt niet vaak uitgevoerd. „Het wordt gespeeld in een aangepaste bezetting met drie violen, cello en bas. De sfeer is behoorlijk ’minimal’, met veel herhalingen van melodieën die langzaam van structuur veranderen. Zelf heb ik het werk twee keer in volle bezetting gezien. Die uitvoeringen gaven me de inspiratie voor Amusement!”

Politiek geladen

De nieuwe compositie van De Jong is uitdagend in klank en kleur, maar is ook politiek geladen. De vluchtigheid van de maatschappij staat erin centraal. „Ik wil hiermee laten horen hoe de overheid zich verhoudt tot de kunsten”, zegt de musicus. „Zo zijn er fragmenten te horen van politici als Klaas Dijkhof, Thierry Baudet en Eric Wiebes, die zich allemaal kritisch over cultuur hebben uitgelaten. Ook stip ik de leegheid van de kunstcultuur van nu aan. Alles moet maar amusementswaarde hebben. Dat baart me zorgen.”

Diepste geheim

Het is zeventien jaar geleden dat De Jong zijn naam vestigde met zijn debuutalbum, dat hij destijds zorgvuldig en in het diepste geheim in elkaar zette. Hij creëerde er een compleet nieuwe stijl mee: poëtische Nederlandstalige teksten, gehuld in ongepolijste melodieën. Daarna bleef de Spijkenisser experimenteren. „Mijn debuut was het einde van een tijdperk. Dat geheime paradijs is er niet meer. En als je zo lang alleen bent geweest ga je vanzelf de samenwerking opzoeken. Dat heb ik de afgelopen jaren veel gedaan. Nu probeer ik meer de diepte te zoeken.”

Culturele scene

Is succes daarin belangrijk? De Jong aarzelt. „Ik ben twintig jaar verder en maak onderdeel uit van de gesettelde culturele scene. Daar kan ik niet echt aan wennen. Maar ik vind het wel fijn dat ik daardoor breed kan verkondigen dat kunst en cultuur wezenlijk onderdeel zijn van onze maatschappij. En dus geen hobby”, zegt hij stellig. „Het is makkelijk om kunstuitingen belachelijk te maken, terwijl het wel over iets wezenlijks gaat: uitingen van wat de mens voelt. Dus luister niet naar politici die mensen als ’gewoon volk’ willen wegzetten. Niet iedereen bezoekt de braderie of de camping. Ik heb vijfentwintig jaar in de post gewerkt. Daar stonden mensen met een verhaal, uit alle lagen van de bevolking. Die verhalen vormen nog steeds het kapitaal waar ik mijn teksten op baseer.