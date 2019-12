Model Chanel Iman bevallen van tweede dochtertje

Ⓒ Hollandse Hoogte

Beschuit met roze muisjes voor Chanel Iman en haar man Sterling Shepard. Het model en de American Football-speler verwelkomden hun tweede kindje, dochter Cassie Snow. Het paar, dat in 2018 dochter Cali Clay kreeg, in compleet in de wolken met hun ’kerstcadeau’, zo laat Iman via Instagram weten.