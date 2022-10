Gedupeerde Spoorloos heeft maandag gesprek met Kro-Ncrv

Quee is een van de mensen die centraal stond in de aflevering Oplichters Aangepakt van misdaadjournalist Kees van der Spek van afgelopen dinsdag. Van der Spek onthulde dat deelnemers van Spoorloos in Colombia aan de verkeerde biologische ouders zijn gekoppeld. De frauduleuze Colombiaanse tussenpersoon die verantwoordelijk zou zijn voor de mismatches zou hebben meegewerkt aan zestien zaken, aldus Van der Spek.

„Wij hebben ook vragen aan Quee en we willen gedegen onderzoeken”, aldus Kro-Ncrv over de reden van het gesprek. Meer toelichting wordt nu niet gegeven. Het is niet duidelijk of presentator Derk Bolt bij de ontmoeting is.

Intenties

Derk Bolt reageerde woensdagavond in Khalid & Sophie op de onthullingen. Hij benadrukte: „Het allerergste is het voor de mensen. Tragisch dat je na zoveel jaar tot de ontdekking komt dat je voorgestelde biologische broer niet je familie is.”

Toch twijfelt hij niet aan de intenties van de tussenpersoon, die inmiddels zelf spoorloos lijkt te zijn. „Er zijn duizenden matches gemaakt. Het is heel tragisch als er een mismatch is. Sommige dingen zijn niet te voorkomen. Fouten worden overal gemaakt, ik wil helemaal niemand vrijpleiten. Je kunt best om de tuin geleid worden door mensen. Dit is niet aan mij om relativerend over te doen, het is heel vervelend voor de mensen die het betreft, ik voel echt met ze mee.”

Mismatches

Kro-Ncrv heeft ondertussen twee ’mismatches’ bevestigd. Twee andere matches gingen wel goed en zijn door middel van dna-onderzoek bevestigd. De overige twaalf zaken zijn nog in onderzoek. De omroep heeft ook een website in het leven geroepen voor oud-deelnemers en andere mensen die vragen hebben over de zaak.