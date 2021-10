Filemon Wesselink maakt programma met en over moordenaars

Filemon gaat daarvoor in gesprek met de dader zelf, maar ook met mensen uit zijn omgeving. Het slachtoffer blijft anoniem, want het gaat volgens de omroep echt alleen om het in kaart brengen van de gedachtegang van de dader. Vragen als ’was dit echt de enige uitweg?’ en ’zou iedereen zomaar een moord kunnen plegen?’ worden in het programma beantwoord.

De presentator heeft zich naar eigen zeggen altijd afgevraagd hoe iemand ertoe komt om een ander van het leven te beroven. „En of er niet nog iets aan te doen was”, zegt Filemon in een verklaring. „In dit programma krijg ik antwoord op die vragen en ben ik erachter gekomen dat moordenaars niet per definitie gewetenloze monsters zijn. Ze lijken misschien wel meer op jou en mij dan je zou willen.”