Geen beter eerbetoon dan sobere dienst precies zoals Philip het wenste

Familieleden, zoals hier lady Louise, arriveren

Operatie Forth Bridge, de codenaam voor de uitvaart van prins Philip, is zaterdag voltooid. Anders dan alle andere koninklijke uitvaarten uit het verleden, vanwege corona, maar ook omdat prins Philip zelf geen groots afscheid wenste. Juist door daar precies aan te voldoen, was de dienst indrukwekkend. Indrukwekkend sober.