LIVE: ’Laatste reis’ prins Philip begonnen

De BBC was al vanaf half 2 Nederlandse tijd in de lucht met verschillende experts die feiten en anekdotes over prins Philip deelden, afgewisseld met beelden vanuit Windsor, waar soldaten van de Queen’s Guard al volop marcheerden.

Publiek was er, ondanks de sterke oproep om vanwege corona niet te komen, toch wel, al was het minder massaal dan het geval zou zijn geweest zonder heersende pandemie. Ook de politie was al in groten getale aanwezig, net als de dagen voorafgaand aan de uitvaart. Zichtbare en onzichtbare maatregelen moeten de veiligheid van de aanwezigen garanderen.

Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Iets voor half 4 Nederlandse tijd beginnen de blazers een door prins Philip zelfgekozen stuk te spelen terwijl de groene jeep waarop de kist zal komen te staan vlak daarna komt binnenrijden.

Rouwstoet

Ondertussen zijn de familieleden, waaronder Charles en Camilla, William en Catherine, aangekomen bij het paleis en de kapel, allen in stemmig zwart, inclusief mondkapje. Om prins Harry, die zijn titel als royal opgaf, en prins Andrew, die zich moest terugtrekken vanwege zijn banden met Epstein, niet in een ongemakkelijke positie te brengen, waren uniformen bij de uitvaart verboden.

Queen Elizabeth arriveert Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

In stilte wordt de kist met daarop de vlag van prins Philip en naast een boeket - witte rozen en lelie’s, uitgekozen door koningin Elizabeth - ook zijn marinepet en zijn zwaard, even na half 4 (Nederlandse tijd) naar buitengedragen en op de jeep gezet, die ook door prins Philip zelf is ontworpen en legergroen geverfd. Daarop wordt het nationale volkslied gespeeld. Vervolgens begint ’de laatste reis’ van prins Philip, met achter de kist de familieleden. Tussen prins William en prins Harry - wiens verzoeningspogingen na het geruchtmakende interview van Harry en Meghan met Oprah nog niet afgerond waren - loopt hun neef Peter Philips, de oudste zoon van prinses Anne.

Prins William, neef Peter Philips en prins Harry in de rouwstoet achter de kist van prins Philip Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Bij aankomst bij St. George’s Chapel wordt de kist van de Land Rover gedragen. Op de trappen van de kapel wordt stilgestaan en volgt een minuut lang nationale stilte. Hierna begint de dienst in de kapel, die normaal achthonderd gasten kan en zou herbergen, maar door corona nu bizar leeg aandoet met de slechts dertig aanwezige familieleden. Al gauw echter vullen gebeden en gezang het gebouw, afkomstig van slechts vier koorleden die op veilige corona-afstand staan.

Af en toe vangen de camera’s van de Britse tv een glimp van konigin Elizabeth op, maar door haar gebogen houding, haar grote zwarte hoed en mondkapje, zijn er weinig emoties van haar gezicht af te lezen. Ook broers Harry en William zijn te zien met het hoofd gebogen.

De Telegraaf zendt de uitvaart live uit.