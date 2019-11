Kinky Boots-Martine de Jager reageert op kritiek ’fat shaming’

„Ik voel mij verplicht een reactie te schrijven”, stelt De Jager op Facebook als reactie op een recensie in NRC. „Laat me jullie vertellen dat ik elke avond als dame van formaat deze voorstelling met het grootst mogelijke plezier speel. Niet alleen vind ik het belangrijk dat de boodschap van deze musical is ’accepteer mensen zoals ze zijn’, maar ik voel mij als ambassadrice van de ’dikke dame’ bevoorrecht om te mogen laten zien dat gewicht slechts een getal is.”

De actrice beklemtoont dat zij, ondanks haar gewicht, alle groepschoreografieën mee danst. „Geloof me, ik hijg als een molenpaard na de pauze-finale. Maar ook de getrainde dansers om mij heen lopend zwetend en hijgend het podium af, omdat we - ieder op z’n eigen manier - alles hebben gegeven wat er in zit.”

Sexy en gewaardeerd

De Jager heeft naar eigen zeggen ’geen moment het gevoel dat ik in de cast of op het podium een minder persoon zou zijn omdat ik dik ben’. „Zit er een portie zelfspot in de show? Ja, godzijdank! Want als we niet meer om onszelf kunnen lachen, om wie dan nog wel? Ik voel mij in Kinky Boots gewaardeerd, sexy en grappig.” Het commentaar van de volslanke hoofdrolspeelster krijgt veel bijval op Facebook.

Kinky Boots vertelt over een noodlijdende schoenenfabrikant die laarzen voor dragqueens gaat produceren; de hoofdrol wordt gespeeld door Naidjim Severina. De voorstelling ging maandagavond in première en is de komende maanden door heel Nederland te zien.