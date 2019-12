Guus Meeuwis combineert extra concert met duel Oranje

„Het is een traditie geworden waarvan ik héél blij ben dat we die eindelijk weer kunnen voortzetten”, zegt Guus, die al eerder concerten combineerde met EK-wedstrijden. „Voetbal kijken is het allermooiste in een stadion. Om dat feest en die euforie in een stadion met 35.000 man te delen is echt waanzinnig.”

De show van Guus start om 18.00 uur, de wedstrijd tussen Nederland en Oekraïne om 21.00 uur. Na het optreden kunnen fans samen met Guus de wedstrijd bekijken. Overigens laat de zanger weten dat hij zondag „uiteraard” net zo lang op de bühne staat als tijdens zijn andere Groots-concerten.

Eerder was al aangekondigd dat Guus op vrijdag 12 en zaterdag 13 juni in het Philips Stadion staat voor zijn Groots-optredens, die komende editie voor de vijftiende keer worden georganiseerd. Dat is niet het enige jubileum dat Guus in 2020 beleeft: de Brabander staat in 2020 ook twee keer in een uitverkochte Webster Hall in New York, om te vieren dat hij 25 jaar in het vak zit.