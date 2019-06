Jan en Albert nemen afscheid van kijkers

„De kijkers, die die er wel waren, jullie hebben het mooi volgehouden”, zei Jan tegen zijn publiek. 6 Inside werd aangekondigd als de grote concurrent van RTL Boulevard, het programma waarvan Albert vijftien jaar lang een van de vaste gezichten was, maar kampte met tegenvallende kijkcijfers.

Albert bedankte op zijn beurt ’iedereen die fantastisch hard heeft gewerkt tot aan de laatste show aan toe’. De showbusinesskenner gaf toe dat het ’best raar is als je al twee maanden weet dat je gaat stoppen’.

De allerlaatste 6 Inside was voor zowel Albert als Jan raar. „Het wordt een hele bijzondere laatste uitzending”, zei Albert nadat hij de onderwerpen had aangekondigd. „Maar vreemd is het wel.” „Ja, het voelt een beetje gek”, viel Jan hem bij. „Het voelt gek, maar het moet gebeuren”, aldus Albert.