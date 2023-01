Premium Het beste van De Telegraaf

Goochelaar (69) viert verjaardag én zit halve eeuw in het vak Hans Kazàn: ’Ik ben flink op de proef gesteld’

Door Harrie Nijen Twilhaar Kopieer naar clipboard

Na een periode vol lichamelijk leed is Hans Kazàn klaar voor zijn jubileumjaar. Ⓒ ANP/HH

Als snotneus van amper twintig jaar stond Hans Kazàn (69) al in de schijnwerpers toen hij in het legendarische kinderprogramma Ren je rot van Martin Brozius een bijrolletje kreeg als goochelaar. Vijftig jaar later staat de illusionist nog altijd, gezond en wel, op het podium en viert hij in maart zijn zeventigste verjaardag. „Ik ben zo blij dat ik na alle gezondheidsproblemen er nog steeds ben.”