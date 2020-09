Billy Ocean verstopte awards voor gezin

„Ik koester al mijn prijzen, maar ik verstopte ze vroeger in het kantoor van mijn manager”, vertelt de 70-jarige zanger aan Reader’s Digest. „Om de een of andere vreemde reden wilde ik niet dat mijn kinderen ze zagen. Ik wilde hen niet het idee geven dat ik arrogant was en niets meer had om na te streven. Toen mijn manager overleed, heb ik alle onderscheidingen in huis gehaald, maar de meeste liggen onder de piano in plaats van in het zicht.”

Ocean is het meest trots op zijn Lifetime Achievement Award die hij ontving tijdens de Music of Black Origin Awards. „Het ontvangen van een MOBO-award was een grote eer. Ik kreeg de prijs in 2010 en het was heel speciaal voor mij, want het jaar daarop werd ik benoemd tot Companion of the Liverpool Institute for the Performing Arts.”