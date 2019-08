Ariana Grande betaalt sushidiner voor Katy Perry en Orlando Bloom

„Aan het einde van het diner met Orlando en zijn zoon, we waren na anderhalf uur klaar, vroegen we om de de rekening en toen zeiden ze: ’Ariana Grande heeft het al betaald’”, vertelde Katy in een interview met de Ellen K Morning Show.

„Dat was echt een bazenactie en zo’n lief gebaar”, vervolgde de zangeres. „Orlando zei: ’man, ik heb zoveel respect voor haar’. Ze was zo aardig. Ik hou echt van zulke dingen. Ik ben echt dankbaar dat ik dit heb meegemaakt.”

Hoe diep Ariana in de buidel moest tasten voor Katy en Orlando is niet bekend.