Billie Eilish geeft fans geld terug

„Hi guys, ik had jullie zo graag willen zien dit jaar. Ik mis het optreden voor jullie enorm en had gewild dat het anders was. We hebben echt naar alle opties gekeken om het toch door te laten gaan, maar het gaat ’m niet worden. Ik weet dat jullie lange tijd hebben vastgehouden aan de eerder gekochte kaarten, maar het lijkt ons het beste om jullie je geld terug te geven”, aldus Billie.

„Houd de aankomende week je email goed in de gaten, want we versturen informatie over hoe je je geld kunt terugkrijgen. En zodra het weer veilig is om op te treden dan hoor je dat uiteraard ook. Ik hou van jullie, blijf veilig en gezond, drink veel water en draag alsjeblieft een mondkapje.”