Dochter Linda de Mol wil juist naar WK om ’vrouwonvriendelijk’ Qatar

„Ik snap wel dat er discussie is vanwege het feit dat zij uitspraken hebben gedaan over het zijn van vrouw”, zei Vahle vrijdag in Vandaag Inside op SBS6. „René (van der Gijp, red.) zei bijvoorbeeld: moet je dan nog wel gaan? Ik denk dan: als ze zo’n hekel hebben aan vrouwen ga ik juist. En dan ga ik daar wel mijn werk doen en dan ga ik dat op de best mogelijke manier doen.”

Johan Derksen was het daar helemaal mee eens. Volgens hem is het voor Vahle dé kans om naam te maken als verslaggever. „Dit is een uitdaging en ik vind het heel goed dat je als meisje gaat. Jullie willen ook als kerels behandeld worden, nou zoek het lekker uit daar in Qatar.”