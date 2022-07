Hoger beroep rapper Murda in Turkije dient in najaar

Of Murda ook bij het hoger beroep aanwezig zal zijn, is niet bekend. Hij is momenteel op tournee en was eerder dit jaar ook niet vanuit Nederland naar Turkije gereisd voor de zitting.

De rapper werd in april veroordeeld tot een celstraf van vier jaar en twee maanden en liet toen weten in hoger beroep te gaan. „De rechter denkt dat mijn dochter het door deze nummers verdient om haar vader vier jaar en twee maanden niet te zien. Hetzelfde geldt voor mijn familie. Ik zal dit nooit begrijpen en het er nooit mee eens zijn. Heel verdrietig”, zei Murda toen op Instagram.

Het Turkse OM was vorig jaar een onderzoek gestart naar de songteksten van Murda, ofwel Önder Doğan, omdat hij in enkele nummers het gebruik van cannabis zou aansporen. Hij werd in oktober aangehouden op de luchthaven van Istanbul en zat een nacht in de cel.