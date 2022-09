Premium Het beste van De Telegraaf

Rutger Brandt opent seizoen met ’Americana’: aan tafel met Ozeri

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Yigal Ozeri bij een van zijn diners met Betty Boop, die in Amsterdam te zien zijn.

De Amsterdamse galeries zetten dit weekend de deuren wijd open om met het publiek de opening van het nieuwe culturele seizoen te vieren. Rutger Brandt Gallery grijpt dit moment aan om een bijzonder solo te presenteren van de in Israël geboren kunstenaar Yigal Ozeri, die in New York City furore maakte met zijn hyperrealistische schilderijen. En daar inmiddels bijna de status van een rockster geniet.