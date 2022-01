Adele koopt landhuis van Sylvester Stallone voor 51 miljoen euro

Het gigantische landhuis heeft een oppervlakte van 18.587 vierkante meter en is gelegen in de exclusieve buurt North Beverly Park in Beverly Hills. Het huis beschikt over acht slaapkamers en twaalf badkamers. In de goed bewaakte buurt wonen ook acteurs Denzel Washington en Eddie Murphy.

Stallone had het huis in eerste instantie op de markt gebracht voor ruim 96 miljoen euro. Aangezien er geen kopers waren, zat er niets anders op dan de verkoopprijs te verlagen.