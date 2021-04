Brooke Shields deelt naaktfoto

„Op deze Earth Day doe ik mee met National Geographic om een plek te delen die veel voor mij betekent. Deel jouw liefde voor de planeet door ook een foto te plaatsen van een voor jou bijzondere plek”, aldus Brooke.

Afgelopen herfst deelde Shields al eens een bikinifoto om te laten zien ’dat vrouwen boven de 50 nog niet zijn afgeschreven’. „Als actrice tel je op die leeftijd eigenlijk al niet meer mee, terwijl ik juist het gevoel heb dat mijn leven pas begint. Toen ik jonger was wist ik me geen raad met mijn lichaam. Ik ben nooit dun geweest, heb altijd een atletische bouw gehad. Dat betekent dat je niet in sample sizes past. Als model deed ik vaak covershoots waarop alleen mijn gezicht te zien was, want bij mij ging het vaak om mijn wenkbrauwen. Mede dankzij mijn dochters ben ik gaan inzien dat curvy mooi is, omdat je lichaam zo echt getoond wordt.”