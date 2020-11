Dan Karaty (44): ’Mijn toestand was kritiek’

Dan Karaty voelt zich weer goed. „Zeker wanneer je bedenkt waar ik vandaan kom.” Ⓒ Weekblad Privé

Maanden nadat hij plotseling van de radar verdween en onduidelijk was wat hem mankeerde, laat DAN KARATY (44) nu eindelijk van zich horen. In een EXCLUSIEF INTERVIEW met PRIVÉ, in New York, vertelt hij voor het eerst over de NACHTMERRIE waarin hij plotseling verkeerde toen hij op een ochtend ineens blind wakker werd! Aangedaan doet hij zijn verhaal over hoe het nu met hem gaat...