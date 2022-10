Spelen met Chinese stereotypen bij Theater Oostpool

Wat: toneel

Wie: Theater Oostpool

Regie: Char Li Chung

Spel: Nhung Dam, Yuwi, Kok-Hwa Lie, QiQi van Boheemen, Keanu

Visscher

Info: oostpool.nl

En dat is ongetwijfeld precies wat regisseur Char Li Chung met deze voorstelling van Theater Oostpool voor ogen heeft voor de tweede en derde generatie Oost-Aziatische Nederlanders. Het geluk dat zij eindelijk gezien worden voor wie zij echt zijn. Dus waarom zou je dan niet zo’n eeuwenoude traditie inzetten om het lot een handje te helpen.

Twee culturen

Het toont meteen ook aan hoe deze ’bananen’ vaak ingeklemd zitten tussen twee culturen. Die term ’banaan’ komt overigens bij Pete Wu vandaan, die door zijn moeder liefkozend zo genoemd werd; ’geel van buiten en wit van binnen’. De tweede generatie Chinese Nederlander beschreef het in zijn boek De bananengeneratie (2019), waarin hij in gesprek ging met ‘mede-bananen’ die net als hij vaak in stilte worstelen met hun achtergrond.

Char Li Chung heeft het boek weliswaar als uitgangspunt genomen, maar hij is met zijn vijf acteurs aan de hand van diverse thema’s vooral ook aan de slag gegaan met hun persoonlijke ervaringen. Dat levert een snelle aaneenrijging van losse scènes vol grappige, ontroerende en aandoenlijke verhalen op. Of dat nu Kok-Hwa Lie is die uit de kast kwam door zijn vader een videoband van The wedding banquet mee te geven of QiQi van Boheemen die vertelt hoe zij door een Nederlands gezin geadopteerd werd uit China.

Gordon

Het venijn zit ’m in de staart, waar mopjes, een liedje als Hanky panky Shanghai of een opmerking van Gordon bij Holland’s Got Talent bijdragen aan stereotyperingen die uitmonden in keihard racisme. Al bevestigt deze voorstelling ook weer veel van de clichés, want de spelers zijn misschien openhartiger dan ooit, veel pijn wordt alsnog weggelachen of overgoten met een vergoelijkend sausje. Nergens wordt het uitgeschreeuwd van frustratie. Zelfs wanneer QiQi haar middelvingers in de strijd gooit in de bewering geen modelminderheid te zijn, blijft ze netjes. Je kunt en hoeft je afkomst ook niet te verloochenen. En De bananengeneratie is zeker een stap naar meer vrijheid én zichtbaarheid.

✭✭✭✩