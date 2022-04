Gerard Joling: ’Ik voel me nog heel beroerd’

Wat begon met een vervelend kuchje, is nu een serieuze zaak geworden. Al bijna twee weken heeft Gerard pijn in zijn long. Die was zo erg geworden dat hij besloot naar het ziekenhuis te gaan. In eerste instantie werd er gedacht aan een longembolie, maar dat sloten onderzoeken uit. De artsen wilden echter geen enkel risico lopen en namen bloed en urine af. Ook werden er longfoto’s gemaakt. Inmiddels krijgt de zanger nieuwe antibiotica, die hopelijk aanslaat.

Mede-Topper Jeroen van der Boom keek Gerard onlangs nog in de ogen. „En toen zag ik al wel dat het serieus was. Als Gerard niet komt, moet er echt iets aan de hand zijn. Ik wens hem enorm veel sterkte. Dat hij maar weer snel op het podium mag staan.”

Pijn

Vanuit zijn ziekbed laat Gerard weten: „Ik kreeg tien dagen geleden de griep. Geen corona, want dat is getest. Vervolgens kreeg ik daar een longontsteking overheen. Er zat ook vocht achter één van mijn longen, dat veroorzaakt de pijn. Het bizarre is dat het precies drie maanden geleden is dat mijn moeder stierf, in de nacht van 4 op 5 januari. Ik ben 4 april hier binnengebracht, ook met longontsteking dus. Ma had het aan beide longen... wat een vreselijke pijn moet zij hebben gehad!”

Zelf ziet de 61-jarige zanger het optimistisch in: „De Toppers gaan als een speer, dat is dus superleuk. Het is krankzinnig, er staan zo veel optredens gepland het hele jaar. Ik dacht nog na twee coronajaren: heerlijk, weer optreden! Krijg je een longontsteking... Er komen nog wat onderzoeken aan en ik voel mij nog erg beroerd, maar ik blijf positief.”