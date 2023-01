Famke Louise sluit Roast positief af: ’Zoek je eigen lichtpuntje’

„Ik heb respect voor iedereen die hier vanavond zit. Jullie hebben je shit tegen mij gezegd in het volle licht van de schijnwerpers en dat maakt het een stuk minder donker”, zei Famke, om vervolgens het woord te richten tot anderen die te maken krijgen met haat. „Ik weet hoe kut het is, maar laat je niet wegdrukken in een zwart gat. Zoek je eigen lichtpuntjes. Negeer de negativiteit en kijk om je heen en zie de mensen die jou waard zijn, die jou liefde geven.”

Voor Famke was dat haar vriend Denzel Slager, vervolgde ze. „Hij ging naast me staan. Dus als alles om je heen duisternis is, geef dan niet op maar ga dansen in het donker.” De laatste woorden waren een verwijzing naar Famkes nieuwe single In Het Donker, die vrijdag uitkwam. De zangeres zong in The Roast ook een klein stukje van het liedje.

The Roast van Famke Louise werd vorige maand al opgenomen. Op Comedy Central was te zien hoe de zangeres verbaal onder handen werd genomen door onder anderen Sylvia Geersen, Bizzey en Peter Pannekoek. Het was de zesde Nederlandse editie van The Roast, maar Famke Louise is de eerste vrouw die in Nederland geroast werd.