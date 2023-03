Voetblessure Jamie Lee Curtis door vreugdesprong bij Oscars

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Jamie Lee Curtis heeft een blessure overgehouden aan de uitreiking van de Oscars vorige week. De actrice, die een award kreeg voor beste vrouwelijke bijrol in Everything everywhere all at once, draagt een brace om een van haar voeten, zo toont ze op Instagram.