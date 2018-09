'Courtney Love wilde computer hacken'

Ex-assistent Jessica LaBrie heeft een rechtszaak ingediend in Los Angeles. Ze beweert dat Courtney met opzet haar salaris heeft ingehouden omdat Jessica weigerde 'frauduleuze, onwettige en onethische handelingen te plegen'. Dat meldt TMZ.

Volgens haar wilde Courtney dat ze de wet zou breken door een hacker in te huren en juridische documenten te vervalsen. Waarom ze dat wilde en om wat voor documenten het gaat, heeft Jessica niet bekendgemaakt.

De assistent, die een boek schrijft met de titel Get Me a Xanax over haar voormalig werknemer, zegt dat ze van juni 2010 tot juli 2011 werkte voor de zangeres en dat ze vaak meer dan 60 uur per week werkte. Courtney zou haar maar een fractie van haar salaris hebben betaald. Jessica zegt dat ze daardoor gedwongen werd ontslag te nemen. Ze klaagt Courtney aan wegens het niet betalen en een hele waslijst van andere klachten.