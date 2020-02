Dionne Warwick (79) neemt afscheid in Rotterdam

De 79-jarige Warwick, bekend van hits als I Say a Little Prayer, Heartbreaker en I’ll Never Love This Way Again, stopt na een carrière van bijna zestig jaar met toeren. Ze wil zich voortaan alleen nog concentreren op het maken van nieuwe muziek, eenmalige shows en evenementen.

„Ik houd nog enorm van optreden maar het wordt steeds moeilijker om elke dag te reizen, in steeds verschillende hotels te slapen en het ene na het andere concert te geven”, aldus Warwick. „Daarom stop ik met toeren, maar ik ga nog niet met pensioen!”

De kaartverkoop voor het concert in Rotterdam begint vrijdag.