Taylor Swift grote winnaar MTV Europe Music Awards

Voor Harry Styles viel de buit tegen. De Britse zanger was zeven keer genomineerd, maar wist slechts twee prijzen te winnen. Hij werd uitgeroepen tot Best UK & Ireland Act en mocht ook de prijs voor Best Live mee naar huis nemen. De prijs voor Best Song ging naar Super Freaky Girl van Nicki Minaj. De rapper, die vijf keer genomineerd was, won ook in de categorie Best Hip Hop.

Ook de Nederlandse dj Tiësto maakte kans op prijzen, maar hij greep ernaast in de categorieën Best Collaboration en Best Electronic. Beide prijzen gingen naar de Franse David Guetta. De eerste won hij voor het nummer I'm Good dat hij samen met Bebe Rexha maakte.

De Haagse band Goldband heeft dit jaar de MTV EMA voor Best Dutch Act in de wacht gesleept. Dat werd donderdag al bekendgemaakt in RTL Boulevard. De formatie kreeg de voorkeur van het publiek boven Antoon, Frenna, RONDÉ en Yade Lauren.