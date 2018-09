Valerio genadeloos tegenover vriendin

De 28-jarige Valerio is in het verleden meerdere keren bedrogen en heeft geen respect voor een vrouw die hem dat aandoet. "Ik ga niet vreemd. Ik ben zelf twee keer bedrogen en ik weet hoe rot dat voelt,” vertelt hij in het tijdschrift JFK. “Toen was het direct klaar. Als mijn vriendin vreemdgaat, dan mag ze gaan. Naar de hel, ja."

Er is nog geen vrouw die zorgelijk haar koffers mag gaan inpakken, Valerio is namelijk vrijgezel. “Later als ik groot ben dan wil ik trouwen, maar tot die tijd wil ik kunnen doen en laten wat ik wil, zonder dat ik verantwoording hoef af te leggen."