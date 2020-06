Temptation-Zach heeft nieuwe vlam

„Ik heb inderdaad een nieuwe vriendin, ja. Ze is jonger dan ik. Ze was mijn persoonlijke assistente”, vertelt Zach. Wanneer Channah verbaasd reageert op het feit dat hij een persoonlijke assistente had, grapt hij: „Je hebt geen idee… deze superster!”

Zach deelt nog meer details over zijn nieuwe vlam. „Ik ken haar al anderhalf jaar, ze zit in mijn vriendengroep. Ze woont in Haarlem, ze heeft blond haar en ze heet: Noemi Zadra!” Hij zegt zelfs al plannen te hebben om met haar te gaan samenwonen. Op Instagram heeft hij ook een kiekje van Noemi geplaatst. „Mijn ‘fuckboy airlines’ is na drie maanden gecrasht. Ik hou van jou! Spaar haar een beetje, thanks”, aldus Zach.