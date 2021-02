Gert Verhulst waarschuwt nieuw lid voor keurslijf K3

Klaasje maakte deze week bekend uit het kinderpoptrio te stappen. Zij waarschuwde haar opvolger alvast voor het keurslijf en zei dat negen optredens per weekend voor K3 geen uitzondering zijn. Dat beaamt Verhulst. „Niet iedereen is gemaakt om heel erg lang in een soort keurslijf te zitten, want dat is het wel. Je bent in een groep, dus je moet rekening houden met de anderen en je kunt niet elke keer je eigen ding doen.”

Naar het nieuwe lid van K3 wordt nog gezocht. Mensen kunnen zich nog een aantal weken aanmelden en voor het eerst zijn ook mannen welkom. Het gaat hard met de aanmeldingen. „We zitten aan bijna 15.000 inschrijvingen”, zegt Verhulst.

Man? Dan veranderingen

Van de inschrijvingen is 40 procent man, dus de kans is volgens Verhulst groter dat weer voor een zangeres wordt gekozen. Mocht het toch een man worden, dan zal er het een en ander veranderd moeten worden. „De meeste jongens zingen lager. Dan krijgen we na al die jaren eens een andere stemkleur. Nu is er niets mis met een andere sound. Sommige teksten zullen moeten aangepast worden.” Toch is iedereen welkom en zijn veranderingen prima. „K3 heeft bewezen dat het personeelswissels aankan.”

In het najaar wordt het nieuwe lid gekozen, mogelijk weer in een televisieprogramma. Klaasje was sinds november 2015 lid van het trio. Samen met Hanne en Marthe won ze destijds de talentenshow K3 zoekt K3. Die show werd opgenomen omdat de toenmalige formatie ermee ging stoppen. K3 bestond oorspronkelijk uit Karen Damen, Kristel Verbeke en Kathleen Aerts. In 2009 besloot Kathleen uit de groep te stappen. Zij werd vervangen door de Nederlandse Josje Huisman.