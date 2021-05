Robert ten Brink bang dat kleinzoon hem herkent in Sinterklaasfilm

Het is voor Ten Brink gelijk ook zijn debuut op het witte doek. Tenminste, voor zover de meeste mensen weten. „Ik heb ooit eens een rolletje gespeeld in een romantische komedie, maar dat is er helemaal uitgeknipt”, vertelt hij lachend. „Er werd gezegd dat het niet meer in het verhaal paste, maar of dat ook de echte reden was, vraag ik me af.”

Ten Brink volgt met zijn rol Bram van der Vlugt op, die jarenlang Sinterklaas speelde. Hij geeft echter wel zijn eigen draai aan de goedheiligman. „Ik moet Bram niet na willen doen, dat lukt niemand”, vindt Ten Brink. „Ik ga ook geen rare stem opzetten, ik ben gewoon mezelf.”

Risico’s

Zichzelf zijn brengt wel de nodige risico’s met zich mee. Ten Brink is namelijk trotse opa van vijf kleinkinderen. „Ik ben als de dood dat die van 4 jaar oud me herkent. Dat zou ik niet op mijn geweten willen hebben. De oudsten zijn 11 en 9 jaar, dus tegen hen kan ik het uiteindelijk wel zeggen”, vertelt hij. Dat laatste heeft hij echter nog niet gedaan. „Ze denken vast dat opa helemaal gek geworden is. Dat ’ie hartje zomer schreeuwt: ’Hallo, ik ben de nieuwe Sinterklaas!’. Dat moet ik dus nog even goed zien te timen.”

Van der Vlugt was voor veel kinderen de ’echte’ Sinterklaas. Dat is iets wat Ten Brink enorm bewondert. „Het ging allemaal heel natuurlijk bij hem, hij had die twinkeling in zijn ogen”, vindt de presentator. Ten Brink zou er wel iets voor voelen om de nieuwe ’echte’ te worden. „Dat kan je niet afdwingen”, denk hij. „Maar hoe gaaf zou het zijn als kinderen je zien, je met grote ogen aankijken en vol verwondering denken: ’Wow, dat is Sinterklaas’.”