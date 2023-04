Premium Het beste van De Telegraaf

Vaste drummer Bram is al aan het werk bij U2 Nieuw album en tournee: ’Krezip voelt als een tweede gezin’

Door Richard van de Crommert Kopieer naar clipboard

Veel is voor Krezip op zijn plek gevallen tijdens de coronaperiode. Van links naar rechts: JP Hoekstra, Joost van Haaren, Jacqueline Govaert, Bram van den Berg, Annelies Kuijsters en Anne Govaert. Ⓒ Foto

De leden van de Nederlandse band Krezip houden zoveel van elkaar dat ze elkaar hebben beloofd voor altijd samen te blijven. Die belofte doet het zestal bij de lancering van hun zesde album die de titel Any day now heeft en indirect een resultaat is van de lockdowns tijdens de coronaperiode.