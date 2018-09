Janine Abbring is weer thuis

"Wie verzint t beste bijschrift bij deze foto? 'Please put your seat in the upright position'? Of gewoon: IK BEN THUIS!, tweet de ex-Jakhals.

Ruim drie weken geleden verbrijzelde Janine één van haar rugwervels tijdens opnames van Wie is de Mol?. De afgelopen weken bracht ze door in een ziekenhuis op een onbekende locatie, waar ze een zware operatie onderging.

Janine liet eind juni al via Twitter weten zo snel mogelijk terug te willen keren naar Nederland. "Hopelijk over twee weken maar niks is al zeker...", schreef de kandidate nog.