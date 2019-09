Dochter Koos Alberts: ’Zijn het je ogen’ krijgt extra mooie betekenis door donatie

„Ergens in Nederland loopt iemand rond met een vernieuwde, prachtige blik op de wereld”, aldus de dochter van de vorig jaar overleden Koos. „Zijn grote hit Zijn het je ogen krijgt hierdoor voor ons een extra mooie betekenis.”

Koos Alberts wilde volgens zijn dochter niets liever dan al zijn organen doneren. Dat was nniet mogelijk vanwege de blaaskanker waaraan hij stierf. Wel kon hij een deel van zijn ogen afstaan.

De orgaandonatie zorgde in aanloop naar de uitvaart van Koos voor een moment met een lach en een traan. In De kracht van liefde schrijft Christa over hoe ze met haar moeder Joke kleding voor Koos uitzoekt voor zijn uitvaart. Een helblauwe trui krijgt Christa’s voorkeur, want die ’past beter bij zijn ogen’. Volgens Joke maakt dat echter niet uit. „Hij heeft geen ogen meer schat, die heeft hij gedoneerd.”