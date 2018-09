Keet!: 'Ik word onderschat'

"Mensen onderschatten me soms", vertelt de actrice en zangeres in het AD. "Ja, ik ben blond, hou van roze en heb een hondje. Maar ik kan meer."

Vanaf september krijgt Keet!, die eigenlijk Yvonne Coldeweijer heet, de kans om zichzelf te bewijzen, want dan vervangt ze Chantal Janzen in de musical Wicked. Ze gaat de rol van Glinda spelen. "Dit is de grootste stap in mijn carrière. En best een die veel druk met zich meebrengt."