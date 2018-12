Charlie Sheen naar American Idol?

Geen wonder dat de acteur de laatste weken in een goed humeur is. ,,Wat mij de laatste maanden gebeurde, was natuurlijk niet normaal,'' doelt Sheen op zijn publieke gedrag en het opzienbarende vertrek bij de hitserie Two and a Half Men dat daarvan het gevolg was. ,,Ik zat op die trein en ik kon er maar in vanaf komen. Maar goed, ik weet zeker dat dat me nooit meer gebeurt, dus dat is prima. Ik ben niet meer gek, heb mijzelf doorgaans onder controle'', vertelt hij E! Online.

Dat moet ook wel, want het ziet er naar uit dat Sheen een nieuwe hitserie te pakken heeft. Er zouden plannen zijn 90 afleveringen van Anger Management te maken, een serie waarin ook vader Martin Sheen een plek zou kunnen krijgen. Daarmee zou de familiereunie compleet zijn, want ook ex Denise Richards maakt kans op een rolletje.

Nog interessanter vindt Sheen echter het idee om in de jury van American Idol de plek in te nemen van Jennifer Lopez of Steven Tyler ,,Tuurlijk, het lijkt mij een ervaring!''