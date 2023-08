Drake vangt vanuit publiek gegooid boek: ’Je hebt geluk dat ik snel ben’

Drake is duidelijk niet blij met het toegeworpen leesvoer. „Je hebt geluk dat ik snel ben. Ik had je geslagen als het mijn gezicht had geraakt”, bijt hij de boekengooier na de catch toe. Het voorval vond vrijdagavond plaats in San Francisco.

De afgelopen tijd worden er steeds vaker voorwerpen vanuit het publiek naar artiesten gegooid. Drake was in juli ook al slachtoffer toen hij in Chicago door een telefoon werd geraakt. Zangeres Bebe Rexha kreeg eveneens een smartphone in haar gezicht en moest zelfs gehecht worden. Zangeres P!NK kreeg de as van de moeder van een fan naar zich toe gegooid en Lil Nas X legde kort zijn optreden stil toen er een seksspeeltje op het podium werd gesmeten. Ook Harry Styles moest zijn show begin juli stilleggen omdat hij in zijn oog geraakt werd door een onbekend voorwerp.