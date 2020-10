George en Amal Clooney geëerd met humanitaire prijs

„We zeggen al jaren ’dit mag nooit meer gebeuren’, iets wat we ook menen maar de waarheid is dat we er niet goed in blijken te zijn”, aldus George tijdens zijn dankwoord, die hiermee refereerde aan herhaaldelijke genocides en gruwelijkheden die nog steeds gaande zijn in de wereld. Hij doelde onder meer op de situatie in Rwanda, Armenië, Bosnië, Darfur en Sudan.

„Helaas falen we meer dan dat we succes boeken en dat is een deel van het probleem. Ik faal meer dan me lief is. Dat betekent niet dat we het niet proberen en oplossingen proberen te vinden, al zullen die niet makkelijk zijn. Zolang we maar het woord tolerantie onthouden, dat is essentieel. Tolerantie voor alle rassen en religies, dat is echt heel belangrijk.”

De Clooneys werden geprezen om het filantropische werk dat ze met hun eigen stichting verrichten en de steun die ze geven aan andere projecten.