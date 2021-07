Prins William bij EK-finale tussen Engeland en Italië

William is president van de FA, de Engelse voetbalbond. Hij zal in die functie mogelijk de beker uitreiken aan het winnende team.

Tijdens het EK heeft William al diverse wedstrijden bijgewoond van de Three Lions, zoals het Engelse nationale team ook wel wordt genoemd. Tijdens de groepsfase zat hij op de tribune toen Engeland met 1-0 won van Tsjechië. Ook zag hij in de achtste finales de Engelsen winnen van Duitsland. In dat duel was er een belangrijke rol voor Jack Grealish. Die speelt bij Aston Villa, het favoriete team van William. De prins was ook bij de 4-0 zege van Engeland op Oekraïne in de kwartfinales en zag Engeland in de halve finales Denemarken pas in de verlenging met 2-1 kloppen.

Bij het duel tegen de Duitsers had William zijn vrouw Catherine en hun zoon prins George meegenomen, tot groot plezier van de voetbalfans. Die hebben de 7-jarige prins meteen omgedoopt tot mascotte. De zege op Duitsland was namelijk de eerste op de eindronden van een groot voetbaltoernooi sinds de finale van het wereldkampioenschap in 1966. Engeland werd toen wereldkampioen door met 4-2 van de Duitsers te winnen. Volgens de tabloid Daily Star hebben fans William gevraagd George ook mee te nemen naar de finale.