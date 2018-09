'Katy Perry date John Mayer'

Een bron vertelt in US Weekly dat de zanger en zangeres erg klef waren. "Ze hielden elkaars hand vast en knuffelden."

John staat bekend als vrouwenliefhebber. Hij had eerder een knipperlichtrelatie met Jennifer Aniston. Ook heeft de zanger een tijdje gedate met Taylor Swift. Over zijn ex Jessica Simpson was John behoorlijk loslippig in een interview. Zonder blikken of blozen vertelde hij uitgebreid over hun seksleven.

Katy is ruim een jaar getrouwd geweest met komiek Russell Brand. Sinds december zijn de twee uit elkaar.