Rapper Sevn Alias radeloos na elf jaar lang rugpijn: ’Ik heb hulp nodig’

In het filmpje legt hij uit dat hij al elf jaar lang kampt met rugpijn. „Ik kan niet lang liggen, ik kan niet lang staan, ik kan niet lang lopen. Ik heb echt pijn. Je weet niet hoeveel pijnstillers ik slik om de dag door te komen”, zegt Sevn.

Hij vertelt dat hij gemiddeld maar drie à vier uurtjes per nacht slaapt. Ook somt hij een lijst aan specialisten op waarbij hij langs is geweest, maar dat er tot nu toe niet duidelijk is geworden wat hij mankeert. De rapper eindigt de video met: „Als je mensen kent, rugspecialisten, maakt niet uit waar vandaan, China, Mars, de Maan, help me.”