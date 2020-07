Prins Harry: ’Toerisme-industrie moet veranderen’

Harry belde in vanuit Los Angeles om te praten over hoe de coronapandemie het toerisme heeft beïnvloed en hoe de sector er weer bovenop kan komen. De prins erkende dat veel medewerkers het zwaar hebben en inkomsten missen door de crisis. „Ik heb van sommigen van jullie gehoord dat ze worstelen om een maaltijd op tafel te kunnen zetten en om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen omdat er geen toeristen zijn en daardoor geen inkomsten.”

We moeten weer opbouwen, vindt prins Harry. „Maar we moeten beter opbouwen en dat betekent dat we een verantwoordelijkheid hebben - een verantwoordelijkheid die we niet kunnen vermijden of weg kunnen wuiven - om de industrie te veranderen op een manier waardoor iedereen en alles er de komende decennia profijt van heeft.”

Overigens lag Harry vorig jaar nog onder vuur om zijn missie voor duurzaamheid, omdat hij zelf met Meghan verschillende vluchten met vervuilende privéjets had gemaakt. Het leverde hem vorige zomer de bijnaam Harry de Huichelaar op.

De prins en zijn vrouw Meghan domineren de afgelopen week het nieuws nadat er alvast werd gepubliceerd uit de aankomende biografie Finding Freedom. De auteurs van het boek, royalty-verslaggevers Omid Scobie en Carolyn Durand, ontfutselden allerlei persoonlijke verhalen bij ’vrienden’ van het koppel. Een woordvoerder van Harry en Meghan stelde na het verschijnen van de eerste voorpublicatie dat het koppel er niet aan heeft meegewerkt.