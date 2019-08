Nicolas Cage kapot van gestrand vierdaags huwelijk

„Er was recentelijk een breuk”, blikt Nicolas terug. „Ik wil er liever niet over praten. Ik was behoorlijk kapot ervan en de wijze waarop het is gebeurd.”

De acteur en de visagiste waren ruim een jaar bij elkaar toen ze elkaar in maart het jawoord gaven in Las Vegas. Vier dagen na de bruiloft vroeg Nicolas al een nietigverklaring aan omdat ze volgens hem dronken waren en niet wisten wat ze deden. Ook zou Erika niet eerlijk zijn geweest over een relatie met een ander persoon en haar criminele verleden. De scheiding was uiteindelijk na 69 dagen afgerond.

Voor Nicolas is het overigens niet zijn enige flitshuwelijk. In 2002 hield hij het slechts drie maanden vol met Lisa Marie Presley. Zijn huwelijken met Patricia Arquette (zes jaar) en Alice Kim (twaalf jaar) waren succesvoller.