Hierom nam Demi Lovato een overdosis

„Ik onderdrukte wie ik werkelijk was om in het keurslijf te passen van sexy, vrouwelijke popster en actrice dat anderen - zoals stylisten, leden uit mijn team en zelfs fans - voor mij hadden gekozen. Een imago waarmee ik mezelf nooit echt identificeerde”, vertelt Demi. „Nu realiseer ik me dat het veel belangrijker is je ware zelf te zijn dan dat je dat onderdrukt omdat dat dat soort dingen (zoals een overdosis, red.) gebeuren als je dat niet doet.”

„We moeten deze gesprekken over gender blijven voeren met een open hart en een open blik, zodat we samen kunnen uitzoeken hoe we een meer verenigde soort op deze planeet kunnen worden.”

Lovato kampte al als tiener met een alcohol- en drugsverslaving. Ze was zes jaar van de drank af, maar had in 2018 een terugval. In juli dat jaar werd de zangeres bewusteloos in haar huis in Los Angeles gevonden nadat ze een overdosis had genomen.