Gordon ten huwelijk gevraagd door nieuwe vriend: ’Tegen al mijn verwachtingen in’

Gavin zou tijdens hun reis naar de Malediven op zijn knieën zijn gegaan. Voor Gordon kwam het aanzoek totaal onverwachts. „Gisteren tegen al mijn verwachtingen in ging mijn vriend op zijn knieën om me ten huwelijk te vragen en nu kon ik niets anders zeggen dan JA”, schrijft hij onder een video op Instagram. „In alles weet hij bij mij de juiste snaar te raken en mij de liefde te geven waar ik zo naar verlangd heb. (...) Ik kan niet uitleggen hoe ik me voel en ik kan niet stoppen met huilen van geluk en vreugde.”

Volgens Gordon heeft hij in Gavin zijn grote liefde gevonden. „Hij doet me alle pijn uit het verleden vergeten en al mijn verwoede mislukte pogingen verbleken in vergelijking met de manier waarop hij me laat zien en voelen hoe het echt zou moeten zijn.”

Voordat de zanger het geluk vond bij Gavin, was hij samen met de dertig jaar jongere Jeffrey. Na drie maanden kwam er een einde aan de relatie.